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الإعلام الأمنى العراقى: القبض على 4 إرهابيين وتدمير مضافات فى مناطق متفرقة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقى القبض على 4 إرهابيين وتدمير عدة مضافات في مناطق متفرقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب.


وذكرت الخلية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "ضمن عمليات التنسيق والتعاون المستمرة بين جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان العراق، تمكنوا من إلقاء القبض على 4 متهمين في محافظة السليمانية".


وأشارت إلى أنه تم تفجير 5 مضافات وعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع، بالإضافة إلى زورق مفخخ في محافظتي صلاح الدين وديالى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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