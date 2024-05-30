شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: القبض على 4 إرهابيين وتدمير مضافات فى مناطق متفرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقى القبض على 4 إرهابيين وتدمير عدة مضافات في مناطق متفرقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب.



وذكرت الخلية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "ضمن عمليات التنسيق والتعاون المستمرة بين جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان العراق، تمكنوا من إلقاء القبض على 4 متهمين في محافظة السليمانية".



وأشارت إلى أنه تم تفجير 5 مضافات وعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع، بالإضافة إلى زورق مفخخ في محافظتي صلاح الدين وديالى.