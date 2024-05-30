الخليج اليوم .. آل الشيخ يعلن عن موعد النزال الثأري بين أوسيك وفيوري

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يواجه ألكسندر أوسيك نظيره تايسون فيوري في إعادة لنزالهما الأخير في 21 ديسمبر المقبل في مدينة الرياض السعودية، بحسب ما أشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" يوم الأربعاء: "ستقام مباراة الإعادة بين البطل بلا منازع ألكسندر أوسيك والبطل تايسون فيوري في 21 ديسمبر 2024 خلال موسم الرياض".

وأحرز الأوكراني أوسيك في 19 مايو الحالي أول لقب عالمي موحد للوزن الثقيل في 25 عاما، بتغلبه على البريطاني فيوري بقرار منقسم من القضاة.

ومنح قاضيان الأفضلية لأوسيك بنتيجة 115-112، و114-113، فيما أعطى الثالث الأفضلية للملاكم البريطاني 114-113.

وعزز أوسيك سلسلة انتصاراته إلى 22-0، بينها 14 بالضربة القاضية، فيما مني فيوري بخسارته الأولى بعد 34 فوزا بينها 24 بالضربة القاضية وتعادل واحد.

وانضم أوسيك إلى الأساطير أمثال محمد علي، جو لويس ومايك تايسون، كبطل موحد لكل الأوزان الثقيلة، والأول منذ اعتراف عالم الملاكمة بأربعة أحزمة في الألفية الثالثة.

وكان البريطاني لينوكس لويس آخر ملاكم فاز باللقب العالمي الموحد (ثلاثة أوزان آنذاك)، عندما تغلب على الأمريكي إيفاندر هوليفيلد في 1999.

المصدر: وكالات