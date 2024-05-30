شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يؤكد على عمق العلاقات مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على عمق العلاقات مع الصين منذ القدم، مشيرا إلى طريق الحرير وما حققه من تلاقي ثقافي وفكري ساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية والصين، مبرزا موقع تونس في دعم تلك الروابط التجارية .



وذكرت رئاسة التونسية - في بيان الأربعاء أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس قيس سعيد أبناء الجالية التونسية بالصين في مقر سفارة بلاده ببكين، بحضور نبيل عمار وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وسارة الزعفراني زنزري وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل ، والمستشارين الأول برئاسة الجمهورية .

واستعرض قيس سعيد مظاهر وعراقة العلاقات التي تجمع تونس بالصين، مشيرا إلى أبرز الإنجازات التي تحققت في بلاده بالتعاون مع الصين وما تميز به الصينيون من قدرة على إنجاز المشروعات في وقت قياسي على غرار تشييد المركز الثقافي والشبابي بالمنزه ، لافتا إلى أن البلدين تحدوهما إرادة مشتركة لمزيد التعاون في قطاعات الصحة والنقل والبنية التحية .



وجدد الرئيس التونسي التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية ، مبرزا ردود الفعل المتضامنة للمجتمع الإنساني في كل عواصم العالم لمناصرة الشعب الفلسطيني ضد العدوان الغاشم الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يعترف بالشرعية الدولية ويستند إلى شرعية مزعومة ضاربا عرض الحائط بقرارات محكمة العدل الدولية ، مؤكدا أن الأرض الفلسطينية كلها للفلسطينيين .



واستمع قيس سعيد إلى مقترحات عدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة بمدن صينية ومنها ما تعلق بإنشاء مركز للبحوث والدراسات لتقديم التجارب في مجال العلاقات التونسية الصينية والعلاقات الدولية، داعيا أبناء الجالية التونسية الدارسين بمؤسسات تربوية صينية على الملائمة مع النظام التعليمي التونسي.