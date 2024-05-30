شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: نعمل على مقترح جديد لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الاتصالات بمجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض جون كيربى، إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة على تحضير مقترح جديد لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وأضاف كيربي - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية - في ذات السياق فإن الولايات المتحدة بصدد مراجعة المقترح الجزائري لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أنه لا يمكننا تأكيد نوعية القنابل التي استخدمتها إسرائيل في قصف رفح يوم الأحد الماضي.

وكانت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، قامت عقب انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بنيويورك، لمناقشة سبل الرد على الاعتداءات على اللاجئين في رفح، بتوزيع مشروع قرار على أعضاء المجلس يلزم السلطة القائمة بالاحتلال على وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري.

وطالب مشروع القرار الجزائري بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، ويدين الاستهداف العشوائي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والهياكل الأساسية المدنية، ويطالب مجددا بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف المدنية، وضرورة الكف عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.