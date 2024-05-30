شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم الـ237 من الحرب.. استشهاد 7 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 7 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، جراء قصف قوات الاحتلال الاسرائيلى لمناطق متفرقة في قطاع غزة، مع دخول الحرب على القطاع يومها السابع والثلاثين بعد المئتين.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 آخرين، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا يعود لعائلة زقوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حي تل الهوا غرب مدينة غزة، شمالا، استشهد 3 أشخاص برصاص قناصة جيش الاحتلال في شارع 8 ومُحيط الكلية الجامعية، كما استهدف الاحتلال بالقصف المدفعي عددًا من المنازل .

وقصفت دبابات الاحتلال بالقذائف المدفعية وإطلاق النار المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي مدينة رفح، جنوبًا، نسف الاحتلال عددًا من المباني، كما استهدف بالقصف المدفعي وإطلاق النار منطقة تل زعرب غرب المدينة.

وحذر إعلام غزة الحكومي، من أن حالة المجاعة بدأت تعود إلى مدينة غزة وشمال القطاع، ومنذ أكثر من 3 أسابيع يستنزف سكان القطاع ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شح المساعدات، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات منها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36171 شخصًا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة 81420 ، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.