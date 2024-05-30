شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة العربية لحقوق الإنسان: بايدن متردد ويده مرتعشة وخائف من إدانة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علاء شلبي رئيس البعثة العربية لحقوق الانسان، أن الدعوى التي أقامتها جنوب افريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولي حركت المجتمع الدولي ضد اسرائيل التي كانت تعيش المظلومية والعالم ينظر لهم الان على أنهم متهمين، مشيرا إلى أنه وسط التيار الصهيوني المؤيد بشكل اعمي في انشقاقات ايضا.

وشدد علاء شلبي، خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، على أن إسرائيل تعيش زلزال كبير في الداخل وهي ترتكب انتهاكات جسيمة لا تنسى ويجب أن تحاسب عليها، كما أكد أن واشنطن تحاول أن تداري عورتها بما تفعله من دعم لإسرائيل والمسألة أصبحت مكشوفة وبايدن متردد وأيده مرتعشة وخائف.

وأشار علاء شلبي، إلى أن هناك محاولات عديدة من الولايات المتحدة لدرء تهمة المجازر عن اسرائيل وما حدث في الخيام، مؤكدا أن الجهود المبذولة من مصر والأردن وبعض الدول العربية منذ احداث 7 اكتوبر هي التي وقفت امام اسرائيل.