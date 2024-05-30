شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس: المجتمع الإنسانى بدأ فى الانتفاض ضد جرائم العدوان الإسرائيلى الغاشمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن المجتمع الإنسانى بدأ فى الانتفاضة ضد جرائم العدوان الإسرائيلى الغاشمة التى ترتكب كل ساعة فى حق الشعب الفلسطينى لسلب منه أرضه وحقه فى الحياة.

وجدد سعيد - في كلمته أمام المنتدى العربى الصينى بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الخميس، موقف بلاده الثابت والراسخ بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى تشكل نظام عالمي جديد الآن أقرب إلى العدالة، مؤكدا أن بلاده تنشد تحقيق العدل على الصعيد العالمي.

وقال سعيد إن المجتمع الإنساني بدأ اليوم يتشكل بطريقة جديدة ويتجاوز النظام الدولي القديم، مشيرا إلى أن ما نراه من مظاهرات في كافة أنحاء العالم دليل على أن هناك شيئًا جديدًا بدأ يظهر في تاريخ الإنسانية كلها.

وأشار إلى أن النظام القائم تسبب في انتشار معدلات الفقر والجهل والهجرة غير النظامية في سائر أنحاء العالم، كما أنه تسبب في عملية الاحتباس الحراري وشح المياه وتفاقم الأوضاع البيئية ما أفقد الطبيعة توازنها، معربا عن تطلعه أن تتوج أعمال "المنتدى العربي الصيني" بالنتائج التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها، مشددا على ضرورة العمل المشترك لتوفير الحقوق الأساسي للإنسان ومن بينها الحق في الصحة والعمل والنقل والتعليم.