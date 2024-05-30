شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، اليوم الخميس، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

ويتعرض الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.