شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فرنسا: يجب اتخاذ قرار الاعتراف بفلسطين إذا كان مفيدا للتوصل لحل سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس وزراء فرنسا جابرييل أتال، اليوم الخميس، أنه يجب اتخاذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا كان مفيدا للتوصل إلى حل سياسى.

وذكر أتال اليوم - خلال حديث مع إذاعة "أر تي إل الفرنسية" - أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلالها أنه ليس هناك محظورات بالنسبة لفرنسا.

وتابع أتال "هذا القرار يجب أن يُتخذ إذا اعتبرنا أنه مفيد للتوصل إلى حل سياسي .. لكن لم أر أي تغيير منذ يومين واعتراف إيرلندا وإسبانيا والنرويج الرسمي بدولة فلسطين"، مضيفا أنه "لا يوجد وقف لإطلاق النار أو التوصل لاتفاق سياسي اليوم أكثر من الأمس".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا أمس الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس على "إصلاح السلطة الفلسطينية"، تحضيرا للاعتراف بدولة فلسطين، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.