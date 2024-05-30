شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى فلسطينى: اقتحامات الاحتلال لرام الله ومدن الضفة هدفها تقويض السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور واصل أبويوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الخميس، إن اقتحامات الاحتلال الإسرائيلى الواسعة لعدة أحياء فى رام الله الليلة الماضية وحرق سوق "الحسبة" الكائن بقلبها، الهدف منه إرسال رسالة بأن له "اليد الطولى" وبأنه قادر على القتل والحرق والحصار والاقتحام في الضفة الغربية كما هو الحال في قطاع غزة.

ورأى أبويوسف ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى رام الله ، أن الهدف الرئيسي للاحتلال من اقتحامات الضفة الغربية هو إعادة تموضع جيشه وإلغاء وضع السلطة الوطنية وتقويض وضعها مع استمرار سرقته لأموال المقاصة وحصار السلطة اقتصاديا بهدف خنقها واستباحة كل المدن التي هي تحت مسؤوليتها من أجل الإشعار بأنه لا يوجد سلطة وطنية فلسطينية وإنهائها.

وأضاف : "الاحتلال يريد شطب كل ما له علاقة برمزية وضع السلطة الفلسطينية في كل أراضي فلسطين المحتلة واعادة تموضعه على هذه الاراضي"..مؤكدا ضرورة الربط بين توقيت الاقتحامات التي لم تشمل رام الله فقط بل والعديد من قرى الضفة الغربية ليلا وتصريح وزير المالية الإسرائيلي المُتطرف سموتريتش صباح أمس الأربعاء، والذي حرض فيه ضد المواطنين الفلسطينيين.

وتابع أبويوسف:"يجب مُحاربة المقاومين في الضفة بنفس أسلوب محاربتهم في غزة ولو استدعى الأمر تحويل طولكرم في شمال الضفة الغربية إلى قطاع غزة آخر"..مشيرا إلى أن اقتحامات الأمس كانت واسعة جدًا وواضح أن الاحتلال أراد أن يبعث برسالة بأنه هو الذي يتحكم بكل ما له علاقة بالوضع الفلسطيني.

وأردف القيادي الفلسطيني:"إن اقتحام معظم الأحياء السكينة في رام الله والاعتداء على محال الصرفة تم كالعادة تحت ذرائع مختلفة ، وتم إحراق سوق الحسبة عمدًا حيث أطلق الاحتلال الرصاص والقنابل الحارقة من أجل إيقاع أفدح خسائر بالشعب الفلسطيني ، في إطار عدوانه المستمر على كل الأراضي المحتلة بما فيها الضفة الغربية والقدس وفي ظل اعتداءات مستوطنيه المتواصلة على المدن والقرى التي تقطعت أوصالها".

وعن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية أمس على إلغاء الحصانة والامتيازات الخاصة بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) .

قال أبويوسف :"إن الاحتلال يريد أن يقوض حق العودة للاجئين الفلسطينيين والمسنود بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ، وهي محاولات قديمة جديدة من أجل إنهاء عمل وكالة الاونروا ، وشطب إمكانية قيام دولة فلسطينية، وشطب كل حقوق الشعب الفلسطيني، وهو يرى أن الوقت سانح الآن في ظل الشراكة الأمريكية الاحتلالية، وفي إطار الحرب العدوانية الإجرامية المفروضة على الشعب الفلسطيني".