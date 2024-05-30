شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الدفاع المدنى الفلسطينى تكافح للسيطرة على حريق كبير فى البيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول فرق الدفاع المدني الفلسطيني السيطرة على حريق كبير اندلع في مبنى يضم محلات تجارية وسوقاً شعبية مجاورة، بعد مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وعدد من الفلسطينيين في مدينتي رام الله والبيرة المتجاورتين.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال مدير الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة، يزن عمر: "تعرضت حسبة رام الله في ساعات الصباح الباكر بعد الساعة 4 صباحاً لاقتحام قوات الاحتلال، وحدثت مواجهات في المنطقة".

وأضاف "قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية والغاز في المكان هذه القنابل في منطقة مكتظة، المحلات فيها مواد مشتعلة، فيها ملابس وأدوات بلاستيكية ومواد تجميل اشتعلت النيران في هذا المكان والمجمع البالغ مساحته 6 آلاف متر مربع، فيه 100 محل تجاري وموقع الحسبة والعربات الموجودة كلها قابلة للاشتعال".

وشوهد العشرات من رجال الإطفاء، وهم يحاولون السيطرة على الحريق الممتد في أكثر من مكان.

وتابع عمر: "طواقمنا تعمل منذ ساعات من الجهد المتواصل بمشاركة 60 من فرق الإنقاذ والإطفاء باستخدام 7 مركبات و8 خزانات مياه".

وأوضح عمر أن طبيعة المبنى القديم التابع لبلدية البيرة زادت من صعوبة الدخول إليه والسيطرة على الحريق.