شكرا لقرائتكم خبر عن "طوارئ غزة" تدعو سكان جباليا لعدم العودة إلى شمالى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، بأن لجنة الطوارئ في شمال قطاع غزة دعت سكان جباليا، شمال مدينة غزة، إلى التريث وعدم العودة إلى مناطق شمال القطاع، بعد أنباء عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة.

ونقلت عن اللجنة قولها "مع وصول أخبار انسحاب قوات الاحتلال من معسكر جباليا... ندعو المواطنين للتريث وعدم العودة حالياً إلى مناطق شمال القطاع"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي "ترك خلف آلياته المنسحبة عدداً كبيراً من الطائرات المُسيرة التي تطلق النار على المواطنين".

وأضافت "بعض المخلفات الخطيرة وراء قوات الاحتلال وجراء المعارك والاشتباكات ما زالت في الشوارع وبعض البيوت، ولم تتعامل معها جهات الاختصاص لتفكيكها، وهي تعرض حياة المواطنين للخطر".

كان الجيش الإسرائيلي، قال في بيان في وقت سابق الخميس، إنه واصل القتال في قلب مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومناطق وسط القطاع ورفح جنوباً.