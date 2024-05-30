شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: أطفال السودان يعانون من سوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، تحذيرًا صارخًا من أن جميع المؤشرات تشير إلى تدهور كبير في الوضع الغذائى للأطفال والأمهات في السودان الذي مزقته الحرب.

وأضافت، أن حياة أطفال السودان معرضة للخطر وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية جيل كامل من سوء التغذية والمرض والموت.



ويسلط تحليل حديث أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، الضوء على أن الأعمال العدائية المستمرة تؤدي إلى تفاقم أسباب سوء التغذية لدى الأطفال، وتشمل هذه العوامل عدم إمكانية الحصول على الطعام المغذي ومياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض. ويتفاقم الوضع بسبب النزوح الجماعي للسكان، مع فرار أعداد كبيرة من الناس من الصراع.

يواجه السودان خطراً متزايداً للمجاعة الناجمة عن الصراع والتي ستكون لها عواقب كارثية بما في ذلك فقدان الأرواح، وخاصة بين الأطفال الصغار.

وتؤثر الحرب المستمرة منذ عام بشدة أيضًا على إيصال الإمدادات الإنسانية، مما يترك عددًا لا يحصى من النساء والأطفال دون إمكانية الحصول على الغذاء الحيوي والدعم التغذوي. وتكافح الوكالات من أجل توصيل المنتجات الغذائية مع تزايد أعمال العنف والإجراءات البيروقراطية التي تعيق الوصول إلى المناطق المتضررة من النزاع.

سوء التغذية لدى الأطفال في السودان يصل إلى مستويات الطوارئ. وفي وسط دارفور، تشير التقديرات إلى أن نسبة سوء التغذية الحاد تبلغ 15.6% بين الأطفال دون سن الخامسة، بينما تقترب النسبة في مخيم زمزم من 30 %. وقد تدهور الوضع خلال الأشهر الأخيرة، مع عدم وجود أي علامة على التراجع بسبب استمرار الصراع والإعاقة الشديدة لوصول المساعدات الإنسانية. ويشكل سوء التغذية الحاد تهديدا للحياة، حيث أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أكثر عرضة للوفاة بما يصل إلى 11 مرة مقارنة بالطفل الذي يتمتع بتغذية جيدة. إن سوء التغذية والمرض يعززان بعضهما البعض، حيث يصاب الأطفال المرضى بسوء التغذية بسهولة أكبر، ويمرض الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بسهولة أكبر، ويعانون من نتائج أسوأ. وحتى عندما يتعافى الأطفال.

يمكن أن يكون لسوء التغذية آثار مدى الحياة على النمو البدني والمعرفي. ويخاطر السودان بضياع جيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على مستقبل البلاد.

وتثير مستويات سوء التغذية القلق بشكل خاص بين الأمهات الحوامل والمرضعات. على سبيل المثال، وجد الفحص الذي أجرته منظمة أطباء بلا حدود الشهر الماضي في مخيم زمزم، شمال دارفور، أن أكثر من 33 % من النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يضحين باحتياجاتهن الخاصة لإطعام أطفالهن. ويشكل هذا الوضع خطراً لا يصدق ليس فقط على صحة الأمهات، ولكن أيضاً على الجيل القادم من أطفال السودان. ويبدأ ما يصل إلى 30 % من حالات سوء التغذية لدى الأطفال في الرحم، لذا فإن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانين من سوء التغذية من المرجح أن يكونوا هم أنفسهم يعانون من سوء التغذية بالفعل.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: "يعاني الأطفال في السودان من أعمال عنف مروعة ونزوح وصدمات، وهم الآن يواجهون مجاعة محتملة". "عندما يعاني الأطفال من أشكال خطيرة من سوء التغذية، فإن ذلك يضر بنموهم البدني والمعرفي ويمكن أن يخلف أضرارا مدى الحياة. ويجب على أطراف النزاع السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل حتى يتمكن الأطفال من الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى. ولكن الأهم من ذلك كله هو أن الأطفال يحتاجون إلى السلام.

"تعاني الأمهات والأطفال في جميع أنحاء السودان من الهزال بسبب سوء التغذية. لقد جردتهم الحرب المستمرة من كل ما يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة – الغذاء والدعم الطبي والمأوى. نحن بحاجة إلى الوصول الفوري والآمن لتقديم المساعدة الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها. وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: "بدون هذه الأزمة، فإن هذه الأزمة قد تصبح أكبر حالة طوارئ للجوع في العالم". "إن حياة الملايين معرضة للخطر ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن وإلا فإننا نخاطر بخسارة جيل كامل من الأطفال.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يواجهون طوال حياتهم تحديات تنموية واعتلال الصحة، كما أنهم أكثر عرضة للوفاة بسبب الأمراض المعدية. "إن الساعة تدق، مما يجعل الأمهات والأطفال في السودان أقرب إلى المجاعة. وتعمل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها على الأرض على الوقاية من سوء التغذية الحاد وعلاجه لإنقاذ الأرواح الثمينة ولكننا بحاجة إلى وصول إنساني مستدام ودعم مالي كامل حتى نتمكن من القيام بذلك.

ويعترف التقرير بوجود فجوات في البيانات بسبب الصعوبات في الوصول إلى النقاط الساخنة للصراع. وعلى الرغم من ذلك، تخشى الوكالات أن يكون الوضع حرجاً للغاية، ويستمر في التدهور. وتشير فجوات البيانات في حد ذاتها إلى عدم إمكانية وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المناطق الأكثر تضرراً. ويجب الاستفادة من جميع الخيارات للوصول إلى السكان الأكثر احتياجاً.

خلال الأشهر المقبلة، سوف يزداد وضع الأطفال والأمهات في السودان سوءاً: إذ يبدأ موسم الأمطار، الذي سيعزل المجتمعات المحلية ويرفع معدلات الإصابة بالأمراض، في يونيو، ويدخل السودان أيضاً موسم العجاف، وهو الوقت بين مواسم الحصاد الذي عادة ما تنخفض فيه مخزونات الغذاء. وهذا أمر مهم بشكل خاص هذا العام، حيث تشير التقارير بالفعل إلى أن الإنتاج الزراعي في عام 2023 كان أقل من المعدل الطبيعي، بسبب انعدام الأمن والنزوح.

وتدعو الوكالات إلى الوصول الفوري ودون عوائق ومستمر إلى المجتمعات التي تعاني من أسوأ آثار الصراع الوحشي والطويل، من خلال جميع الطرق الممكنة عبر الخطوط والحدود مع البلدان المجاورة، فضلاً عن تهدئة الوضع في إل. الفاشر ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد. كما أننا نعول على الدعم المتجدد والموسع من الجهات المانحة. إن نافذة تجنب الأسوأ تغلق بسرعة.