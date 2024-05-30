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تونس: ضبط تشكيل عصابى متخصص بالهجرة غير الشرعية

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القاهرة - سامية سيد -  أعلن الحرس الوطنى التونسى، اليوم الخميس، أن وحداته بإقليم بحرى الشمال تمكنت من ضبط تشكيل عصابى متخصص فى تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية بصفاقس.


وأضاف الحرس الوطنى - فى بيان - أن الوحدات ضبطت 17 شخصًا من جنسيات مختلفة بينهم تونسي، بصدد الاستعداد لعملية هجرة غير شرعية إلى أوروبا، وبمداهمة المكان تم التحفظ على حجز مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية لديهم، وسيارة يتم استعمالها فى التنقلات.


وأشار الحرس الوطنى إلى أن النيابة العمومية أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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