شكرا لقرائتكم خبر عن فلكيا .. 16 يونيو عيد الأضحى فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مدينة العلوم بتونس أن الأحد 16 يونيو المقبل سيكون عيد الأضحى المبارك ، حيث يرجح حسابيا أن يكون الجمعة 7 يونيو غرة شهر ذو الحجة 1445، وفق الحسابات الفلكية.



وقالت مدينة العلوم التونسية ، فى بيان اليوم الخميس ، إن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية ، موضحة أن رؤية الهلال فى تونس العاصمة عشية الخميس 6 يونيو المقبل ستكون غير ممكنة على اعتبار أن الشمس تغرب يومها على الساعة 19:37 ويغرب القمر على الساعة 20:04، أى بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره (القمر) وقتها 6 ساعات مما يجعل رؤيته غير ممكنة.



ولفتت إلى أن أغلب البلاد الإسلامية قد اعتمدت بداية شهر ذو القعدة 9 مايو الجاري، وعليه فإن يوم تحرى شهر ذو الحجّة سيكون يوم الخميس 6 يونيو، ومن المرجح أن تعتمد يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، فاتحا لشهر ذو الحجة 1445 بما أن رؤية الهلال ستكون غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة بالنسبة لجنوب القارة الأوروبية وشمال ووسط القارة الإفريقية وجنوب القارة الأمريكية وأقصى شمالها، ومستحيلة من أقصى جنوب القارة الأمريكية وجنوب القارة الإفريقية وكافة القارة الآسيوية وممكنة فقط باستخدام التلسكوب من وسط وشمال القارة الأمريكية.