شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الرئاسة الفلسطينية،بقرار حكومة سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وهو القرار الذى أحالته الحكومة إلى مجلس النواب السلوفينى للمصادقة عليه يوم /الثلاثاء/ المقبل.



وأكدت الرئاسة الفلسطينية - فى بيان اليوم /الخميس/- أن هذه الخطوة الشجاعة والحكيمة تظهر أواصر الصداقة بين الشعبين والبلدين الصديقين، وحرص سلوفينيا حكومة وشعبا على دعم الشعب الفلسطينى وحقوقه الثابتة والمشروعة فى أرضه ووطنه، وحقه فى تقرير المصير.



وأشارت إلى أن هذا القرار الحكيم يأتى من الصديقة سلوفينيا كمساهمة حميدة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار ينتهج الإرادة والشرعية الدولية كخيار استراتيجي، ويسهم فى إنقاذ هذا الحل الذى يتعرض للتدمير الممنهج، كما ويسهم فى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار للجميع.



وحثت الرئاسة، دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التى ما زالت لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تقوم بذلك استنادا لقرارات الشرعية الدولية وعلى حدود الرابع من يونيو عام 1967، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأن تحذو حذو اسبانيا وايرلندا والنرويج وسلوفينيا التى اختارت طريق دعم تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبذلك تكون الدول التى اعترفت بدولة فلسطين قد أصبحت 148 دولة.



وتقدمت الرئاسة الفلسطينية، بهذه المناسبة، بالشكر للدول والشعوب الشقيقة والصديقة التى ساهمت فى الوصول لهذه المرحلة والشكر موصول للجنة الوزارية العربية الإسلامية التى تواصل جهودها واتصالاتها وزياراتها المقدرة فى هذا الشأن .



وأشادت بالجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين وسفارات دولة فلسطين، وجميع الأجهزة ذات العلاقة.