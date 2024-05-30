شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تأمين تفويج 28 ألفًا و957 عراقيًا من حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، اليوم الخميس، تأمين تفويج 28 ألفًا و957 حاجًا عراقيًا من حجاج بيت الله الحرام.



وقالت الخلية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إن القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها تستمر بخطة حماية تنقل حجاج بيت الله الحرام وتفويجهم لهذا العام بإشراف ميدانى مباشر من قبل اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية وبمتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة وتفعيل المقرات المسيطرة فى كل من الكيلو 160 والنخيب وعرعر ‏والمقر المسيطر فى قيادة العمليات المشتركة".



وأضاف أن العمل مستمر بمتابعة دائمة من مدير هيئة العمليات وضباط ارتباط وممثلين عن جميع الوزارات والهيئات والمديريات ذات العلاقة، وبإسناد متميز من القوة الجوية وطيران الجيش وانفتاح القوات الأمنية من الجيش والداخلية لمئات الكيلومترات وبتنسيق عالى المستوى مع ملاكات هيئة الحج والعمرة.



وأشار البيان إلى أن عدد تفويج الحجاج لغاية اليوم عن طريق الجو بلغ (13,549) حاجًا من مطارات، بغداد والنجف الأشرف والبصرة وكركوك وأربيل والسليمانية، فيما بلغ عدد التفويج البرى (15.408) حجاج ‏من مختلف محافظات العراق بما فيها كردستان، ترافقها خدمات متميزة غير مسبوقة وتوفير مدن للزائرين على طول الطريق البرى وتسهيل تنقلهم بانسيابية عالية من المنافذ الحدودية ‏والمطارات.