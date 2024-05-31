شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين فى هجوم بسكين بمدينة الدار البيضاء وسط المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل شخص وأصيب 8 آخرون بإصابات خطيرة، بعد تعرضهم لعملية طعن فى الشارع العام بمدينة الدار البيضاء وسط المغرب، وسادت حالة من الرعب وسط سكان منطقة البرنوصى بالدار البيضاء بعد إقدام المتهم باستهداف ضحاياه بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير، حسبما ذكرت هسبريس.

واضطر رجل أمن لاستخدام سلاحه الوظيفي، لإيقاف الشخص البالغ من العمر 29 سنة، والذى كان فى حالة تخدير متقدمة.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعى المشتبه وهو يهدد المارة بسكين أبيض كما هدد رجال الأمن بنفس السلاح ولم يستجب لدعوات تسليم نفسه.

وبحسب هسبريس، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت إقدام المتهم، الذى كان تحت تأثير حالة التخدير نتيجة تعاطى المؤثرات العقلية، على تعريض 9 أشخاص لاعتداء جسدى خطير بواسطة السلاح الأبيض، بدون سبب ظاهر، مما تسبب فى وفاة أحد الضحايا وإصابة الباقين بجروح.

وقد اضطر مفتش شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفى مصيبا المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، مما مكن من تحييد الخطر وضبط المعنى بالأمر، الذى تم نقله رفقة الضحايا للمستشفى لتلقى العلاجات الضرورية.