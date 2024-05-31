شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة رقم 148.. سلوفينيا تعترف بفلسطين دولة مستقلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب أمس الخميس، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال أيام.

وقال في تصريح عقب اجتماع الحكومة، إن بلاده قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى إحالة القرار إلى البرلمان مع طلب الدعم من النواب. اعتراف 148 دولة وكانت إسبانيا والنرويج وإيرلندا، أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.