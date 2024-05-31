شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالى: دعم السعودية حاسم للتهدئة فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تايانى، أن دعم المملكة العربية السعودية حاسم للتهدئة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال "تاياني"، خلال استقباله في روما، الخميس، وزير الاقتصاد السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الإيطالية أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي): "إن إيطاليا في طليعة مبادرة (الغذاء من أجل غزة)، ونحن مستعدون للنظر بإمكانية إرسال رجالنا تحت مظلة الأمم المتحدة، في مهمة بقيادة عربية، على غرار قوات اليونيفيل، وفي هذا السياق، يكون دور ودعم المملكة العربية السعودية لتهدئة المنطقة، أمراً مركزياً وحاسماً".

من جانبه، قال الإبراهيم إنه مهتم بشكل خاص بالعمل الملموس الذي يمكن أن تحققه إيطاليا والمملكة العربية السعودية معاً، في إطار خطة ماتّي لإحلال الاستقرار في المنطقة، وفي أفريقيا على وجه الخصوص.