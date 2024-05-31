شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية الخميس بشأن تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

وأفادت وزارة الثقافة في سول -حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية الخميس- أنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم بعد عقد محادثات قمة بين كل من الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

وأعلنت الوزارة عزمها لإطلاق مهرجان ثقافي تحت اسم "موسم كوريا" في أبوظبي خلال شهر نوفمبر القادم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون والمجمع الثقافي بأبو ظبي.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة الوطنية الكورية للرقص المعاصر عروضها خلال المهرجان في إطار البرامج الثقافية والتعليمية المتنوعة، بينما يقيم المتحف الشعبي الوطني الكوري معرضا للأطفال.