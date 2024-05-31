شكرا لقرائتكم خبر عن غارات أمريكية بريطانية على صنعاء ومحافظتى الحديدة وتعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية، أن غارات أمريكية بريطانية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي الحديدة وتعز.

وأفادت وسائل إعلامية في اليمن بأن غارة أخرى استهدفت محيط مطار صنعاء الدولي، وأشارت إلى أن الاعتداءات الأمريكية البريطانية استهدفت مدينة الحديدة، مبينا أن الغارات على الحديدة استهدفت مبنى الإذاعة في منطقة الحوك.

وذكرت قناة "المسيرة" أن 3 غارات استهدفت منطقة النهدين بمديرية السبعين، وغاراتين على منطقة جربان بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وأشارت القناة التابعة للحوثيين إلى أن مجموع الغارات الأمريكية البريطانية على صنعاء العاصمة والمحافظة وصلت إلى 6 غارات.

كما قالت إن 4 غارات طالت مديرية الحوك إحدى مديريات مدينة الحديدة غرب اليمن، بالإضافة إلى قصف مبنى في ميناء الصليف شمال غرب مدينة الحديدة ويبعد عنها مسافة 60 كيلومترا.

وأكدت في السياق أن قتيلا وعددا من الجرحى سقطوا في استهداف مبنى الإذاعة بمديرية الحوك.

كما أضافت أن قصفا أمريكيا استهدف منطقة غليفقة بمحافظة الحديدة.

أما في تعز جنوب العاصمة صنعاء، فقد استهدفت غارات أمريكية بريطانية شبكة الاتصالات في منطقة الأعبوس بمديرية حيفان، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت أن هذه الغارات هي محاولة لإثناء الشعب اليمني عن مواقفه المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.