شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يؤكد مواصلة بلاده دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مواصلة بلاده دعم القضايا العادلة في العالم؛ وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي اعتبرها "قضية كل الشعب الجزائري".

وقال تبون، خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني لولاية خنشلة بشرق شمالي الجزائر، الخميس، إن القضية الفلسطينية تعد قضية كل الجزائريين ونحن لا نزايد على أي كان"، مشيرا إلى أن فلسطين هي أولى القبلتين وثالث الحرمين ومن مقدسات الشعب الجزائري.

وذكر الرئيس الجزائري بأن الجزائر كانت قد وجهت نداء لكل شرفاء وأحرار العالم من أجل التوجه إلى المحكمة الدولية لإدانة إسرائيل، مؤكدا في هذا الاطار أن الجزائر ستواصل جهودها للدفاع عن القضية الفلسطينية.