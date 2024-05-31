شكرا لقرائتكم خبر عن غارات أمريكية بريطانية على صنعاء ومحافظتى الحديدة وتعز فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها شنت ضربات مشتركة مع الجيش البريطانى ضد أهداف للحوثيين فى اليمن فى إطار جهود ردع جماعة الحوثي عن مواصلة استهداف الملاحة فى البحر الأحمر.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت ضربات على 13 هدفًا في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الدفاع البريطانية - في بيان مقتضب -أن قواتها شاركت في عملية مع القوات الأمريكية بهدف تقويض القدرات العسكرية للحوثيين الذين يواصلون تنفيذ هجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضافت أن معلومات استخبارية أفادت بضلوع موقعين في منطقة الحديدة في هجمات استهدفت حركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى أن الحوثيين استخدموا منازل في هذه المنطقة لتخزين مسيرات مفخخة والتحكم بها عن بعد، كما استهدفت الغارات موقعا آخر يقع غرب الحديدة استخدمه الحوثيون لتنفيذ هجمات بطائرات بدون طيار.