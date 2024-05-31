شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أمريكية: تقرير حرب غزة "مخالف للحقيقية" وعجل استقالتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مسئولة بوزارة الخارجية الأمريكية، إن تقريراً قدمته الإدارة الأمريكية إلى الكونجرس عجّل من قرار استقالتها فى وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك بعدما ذكر على خلاف الحقيقة أن إسرائيل لا تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكانت ستايسى جيلبرت، التي عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، من الخبراء الذين أعدّوا التقرير.

وقالت جيلبرت في تصريحات نقلتها "رويترز": "من الواضح أن هناك صواباً وخطأ، وما ورد في هذا التقرير خطأ".

وأضافت جيلبرت، التي عملت في وزارة الخارجية لأكثر من 20 عاماً، إنها أبلغت مكتبها في اليوم الذي صدر فيه تقرير وزارة الخارجية بأنها ستستقيل، فيما كان آخر يوم عمل لها الثلاثاء.

وذكرت جيلبرت إنه على النقيض من النسخة المنشورة، فإن المسودة الأخيرة التي اطلعت عليها، ذكرت أن إسرائيل تمنع المساعدات الإنسانية.