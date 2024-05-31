شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: مقتل جنديين وجرح ضابط فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الجمعة، مقتل جنديين جديدين وجرح ضابط فى الحرب على قطاع غزة.

وبمقتل هذين الجنديين، يرتفع عدد القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 644.

وكان الجيش الإسرائيلى أعلن، أمس الخميس، مقتل 3 جنود، اثنان منهم بعملية دهس في الضفة الغربية، وثالث خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.