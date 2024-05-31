شكرا لقرائتكم خبر عن الشئون الدينية بالحرمين توجه الأئمة بتقليل المدة بين الأذان والإقامة فى الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أئمة الحرمين الشريفين؛ بتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة في موسم الحج، وتخفيف مقدار التلاوة، مراعاةً لما يشهده الحرمان الشريفان من توافد الأعداد المليونية من حجاج بيت الله الحرام، وتخفيفاً عن المصلين، فالازدحام يتطلب دفع المشقة عن المصلين بالحرمين؛ بناءً على القواعد الشرعية والمقاصد المرعية؛ فإن "المشقة تجلب التيسير".

وحث رئيس الشؤون الدينية حجاج بيت الله الحرام؛ بعدم اختلاق الزحام؛ بالجلوس في طرقات الناس وممراتهم، والانشغال بالهواتف والتصوير، وحثهم على قضاء أوقاتهم في العبادة، وأن يلتزموا بأنظمة الحرمين الشريفين وآدابهما، ومراعاة حرمة المكان والزمان، وأن يلين بعضهم ببعض؛ ليؤدوا مناسكهم في أجواء آمنة خاشعة، ويعودوا إلى ديارهم بحج مبرور بإذن الله.

من جهة ثانية، حذرت وزارتا الحج والعمرة والداخلية في المملكة العربية السعودية، المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة، من إيواء أو نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح أو دون تأشيرة حج، مشيرة إلى أن ذلك يعرّضهم للعقوبات.

وأكدت الوزارتان، أن المواطنين والمقيمين المخالفين؛ سيكونون تحت طائلة العقوبات.