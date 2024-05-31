شكرا لقرائتكم خبر عن التطبيق غداً.. الكويت تحظر العمل وقت الظهيرة بالأماكن المكشوفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، أنها ستبدأ غداً السبت، تطبيق قرار حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة، خلال أوقات الظهيرة من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً يومياً حتى نهاية شهر أغسطس. وفق "القبس" .

وقال المدير العام للهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي: إن فرق التفتيش بالهيئة ستتابع تنفيذ القرار على مدى ثلاثة أشهر، وستقوم بحملات تفتيشية مفاجئة على مواقع العمل؛ لرصد أي مخالفات وتسجيلها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

يتزامن تطبيق القرار مع تسجيل درجات الحرارة غدا 49 درجة مئوية، وفق إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، كما توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة العظمى اليوم في مطار الكويت الدولي 50 درجة مئوية، حيث تشير إدارة الأرصاد إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية حارة وجافة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار متوقعة أن يكون الطقس بوجه عام شديد الحرارة نهارا ومائلا للحرارة ليلا.

وأشار مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي إلى أن طقس ، اليوم الجمعة، سيكون شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 46 و49 درجة مئوية.

وعن الطقس ليلا، قال إنه سيكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 إلى 45 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى من 32 إلى 35 وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 إلى 6 أقدام.

أما طقس، غدا السبت، فتوقع العتيبي أن يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تقوى أحيانا من 20 إلى 60 كيلومترا في الساعة وتكون مثيرة للغبار والبحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 إلى 6 أقدام.