شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة جيش الاحتلال: 10 عسكريين قتلوا خلال عملية نفذتها الفرقة 98 فى جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إذاعة جيش الاحتلال مقتل 10 عسكريين خلال العملية التي نفذتها الفرقة 98 في جباليا شمال قطاع غزة على مدار 20 يوما، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.