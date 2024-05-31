شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: سقوط قذيفتين إسرائيليتين على بلدة الوزانى جنوبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذيفتين على بلدة الوزاني باتجاه البساتين جنوب لبنان صباح اليوم الجمعة .وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

ومن جهة ثانية، استهدف حزب الله ثكنة برانيت (مقر الفرقة 91) التابعة للجانب الإسرائيلى بصواريخ بركان ثقيلة؛ وأصدر بياناً أوضح فيه استهداف الثكنة واحتراقها وتدمير جزء منها، وأشار البيان إلى أن ذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية في لبنان والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة مارون الراس.

وكان جيش الاحتلال، قد أكد أمس أن سلاح الجو قصف مبنيين عسكريين لحزب الله فى منطقتى حولا ومارون الراس جنوبى لبنان، وتم رصد سقوط صواريخ أطلقت من الأراضى اللبنانية قرب زرعيت دون وقوع إصابات.

يأتي التصعيد جنوب لبنان تزامناً مه استمرار شن الغارات والقصف المدفعى الإسرائيلى على مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.