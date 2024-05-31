شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الإعلامى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عدنان أبو حسنة، إن التضييق على الأونروا ومنع تنفيذ برامجها الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين.

وأضاف أبو حسنة - في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن دولة الاحتلال الإسرائيلى تريد تصفية الأونروا وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين وحل الدولتين وإنهاء الجدل والحوار السياسي.

وطالب بضرورة وقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية آمنة للمدنيين والسماح بعبور الشاحنات الإغاثية، داعيا الدول المانحة بزيادة دعم الأونروا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها لتوفير الاحتياجات الإغاثية لأكثر من مليوني فلسطيني.