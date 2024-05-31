شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: شن هجوم على حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور في البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحوثيون شن هجوم على حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور في البحر الأحمر ردا على الضربات الأمريكية والبريطانية باليمن، مفيدة بأن الضربات الأمريكية والبريطانية الليلة الماضية استهدفت صنعاء والحديدة وتعز، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها شنت ضربات مشتركة مع الجيش البريطانى ضد أهداف للحوثيين فى اليمن فى إطار جهود ردع جماعة الحوثي عن مواصلة استهداف الملاحة فى البحر الأحمر.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت ضربات على 13 هدفًا في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الدفاع البريطانية - في بيان مقتضب -أن قواتها شاركت في عملية مع القوات الأمريكية بهدف تقويض القدرات العسكرية للحوثيين الذين يواصلون تنفيذ هجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.