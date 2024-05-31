شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى الفلسطينى: الاحتلال دمر المربعات السكنية فى جباليا بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني أننا قد نشهد الفترة المقبلة حالات وفاة بين الأطفال لاسيما في شمال قطاع غزة بسبب انتشار المجاعة، والوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي بسبب انتشار المجاعة ونقص المواد الغذائية.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في تصريحات للقاهرة الإخبارية، أن مستشفيات قطاع غزة غير قادرة على تقديم الخدمة الطبية للجرحى والمصابين والمربعات السكنية بمنطقة جباليا لا تصلح للحياة وغير قابلة للعيش، مؤكدا أن الاحتلال دمر المربعات السكنية في جباليا شمال قطاع غزة بشكل كامل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.