شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يبرز حرق جيش الاحتلال الإسرائيلى لمسجد فى رفح الفلسطينية جنوبى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا للتوحش الإسرائيلى، حرقت قوات الاحتلال مسجد الصحابة بالكامل فى حى الشوكة شرق رفح الفلسطينية.

وأظهرت لقطات فيديو المسجد وقد التهم الحريق كل ما فيه من كتب ومصاحف وغير ذلك.

وكانت قوات الاحتلال دمرت العديد من المساجد فى عدوانها الغاشم على غزة، كمسجد ابن تيمية في مدينة رفح جنوبى القطاع، والذى أصبح ركاما، بينما سقطت مئذنته على الأرض.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حربه على قطاع غزة، لليوم الثامن والثلاثين بعد المئتين على التوالي، وشنت طائراته وقصفت مدفعيته، أنحاء متفرقة من القطاع، مُستهدفة المنازل والتجمعات السكنية ومراكز إيواء النازحين، والشوارع، والساحات العامة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني وطبية وصحفيون، إن قوات الاحتلال واصلت اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح جنوب القطاع وسط قصف جوي ومدفعي واقتراف مجازر مروعة، ضد المدنيين، وسط الوضع الإنساني الكارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء في مدينة رفح، مع استمرار شن غارات واستهداف منازل سكنية في المنطقة الشرقية.

واستشهد 8 أشخاص على الأقل من عائلة واحدة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل لعائلة الصوص في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أن القصف أدى لمصابين وفقدان آخرين تحت الأنقاض.

وسقط 4 شهداء على الأقل في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الهور في مخيم البريج. واستشهد رجل على الأقل وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة جحجوح في المخيم الجديد، شمال النصيرات وسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال أحزمة نارية عنيفة جدًا على شمال قطاع غزة، تسببت في هزات ارتجاجية هائلة.