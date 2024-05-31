شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مصحف التلاوات المرئية بالمسجد النبوى تزامنًا مع موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎دشن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ المصحف المرئي لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي بمكتبه بوكالة رئاسة الشؤون الدينيه بالمدينة المنورة؛ بحضور إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، و العلماء، وعدد من مسؤولي الإدارات الدينية بالوكالة.

‏‎وأكد رئيس الشؤون الدينية أن تدشين المصحف المرئي لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي متزامنًا مع موسم الحج؛ يهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وزائري المسجد النبوي، مؤكدًا أهمية المصاحف المرتلة المرئية لأئمة المسجد النبوي؛ لما لهم من ثقل ديني وتأثير عالمي؛ كونهم يتلون كتاب الله -تعالى- في محراب نبيه، ويؤمُّون المصلين في مسجده عليه الصلاة والسلام، موضحا إلى أن الرئاسة تدرس إنشاء أكبر مركز للتلاوات لتعزيز رسالة الأئمة وتلاواتهم؛ لإثراء تجربة القاصدين ونشر هدايات القرآن الكريم للعالمين.

وثمن الجهود المبذولة لإخراج المصحف المرئي لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي لعام1445هـ، موضحا أن مصحف صلاتي التراويح والتجهد للمسجد النبوي؛ يعزز إيصال رسالة المسجد النبوي للقاصدين والزائرين من الحجاج والمعتمرين، وللمسلمين أجمع في أنحاء العالم، وبث هدايات الإسلام الحق، من خلال الكتاب العزيز، مشيرا أن أحد اختصاصات وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي وركائزها الاستراتيجية؛ توعية الناس بالدين الإسلامي الصحيح ووسطيته ورحمته وإنسانيته.

وشدد على أن وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي لن تألوا جهدًا، أو وسيلة في إبلاغ رسالة المسجد النبوي الوسطية عالميًا، وتعميق رسالة أصحاب الفضيلة الأئمة، وتلاواتهم وخطبهم ودروسهم؛؛ لإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والزائرين للحرمين دينيًا، ونفع المسلمين والناس أجمعين.

ويحظى مشروع تسجيل التلاوات القرآنية والمصاحف المرتلة لأئمة المسجد النبوي ونشرها؛ باهتمام بالغ وعناية قصوى من وكالة الرئاسة؛ إذ المشروع من ركائز اختصاصات رئاسة الشؤون الدينية؛ لتعلقه بالقرآن، ونشر هداياته للعالمين من جهة، ومن جهة أخرى: لتعلقه برسالة أئمة المسجد النبوي الدينية، وتعضيدها وبثها؛ لإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والزائرين للمسجد النبوي، وإيصال رسالته الدينية للعالمية.

ويعد المصحف المرئي والصوتي لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي لعام 1445هـ؛ توثيقًا لتلاوات أئمة المسجد النبوي لسور القرآن الكريم الـ(114)، بصوت الشيخ الدكتور صلاح البدير، و الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم، و الشيخ الدكتور خالد المهنا، و الشيخ الدكتور عبدالله البيعجان، وفضيلة الشيخ أحمد بن طالب، والشيخ الدكتور أحمد الحذيفي، وصوت الإمامين اللذين صدرت لهما الموافقة الكريمة على مشاركتهما في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد البرهجي، و الشيخ الدكتور عبدالمحسن القرافي، إضافة إلى توثيق دعاء ختم القرآن الكريم، بصوت الشيخ الدكتور صلاح البدير.