شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى بغزة يحذر من العودة لمناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدفاع المدنى فى غزة، سكان جباليا، شمالى القطاع، من العودة إلى المناطق التى انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلى، تخوفا من انفجار مخلفات عسكرية.

وقال رائد دهشان، مدير الدفاع المدنى بقطاع غزة ـ في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، إن فرق الإنقاذ باشرت في انتشال الجثث من تحت الأنقاض بعد خروج الآليات الإسرائيلية وتمركزها على الحدود الشرقية.

وفي السياق، أعلن مستشفي العودة في جباليا، استقبال المرضي والجرحي من جديد بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من محيطه.

وكان المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد صرح - في وقت سابق اليوم - انسحاب قواته من جباليا في شمال قطاع غزة بعد "استكمال مهمتها"، وذلك على حد قوله.