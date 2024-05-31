شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة صينية: العلاقات الصينية ـ العربية تمر حاليا بأفضل فتراتها فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة الشعب أونلاين الصينية أن العلاقات الصينية ـ العربية تمر حاليا بأفضل فتراتها فى التاريخ.

وذكرت الصحيفة اليوم الجمعة، تحت عنوان "مجتمع ذو مصير مشترك بين الصين والدول العربية يكتب حاشية حية للسلام والتنمية" - أن الصين أقامت شراكات استراتيجية شاملة مع 14 دولة عربية وجامعة الدول العربية، وأصبح العالم العربي منطقة ذات تركيز عال من شراكات استراتيجية مع الصين، ويعد مجتمع ذي مصير مشترك بين الصين والدول العربية واضحا وملموسا.

وأضافت "الشعب أونلاين"، أنه خلال القمة الأولى بين الصين والدول العربية في ديسمبر 2022، اقترح الرئيس شي "الأعمال الثمانية المشتركة الرئيسية" للتعاون العملي بين الصين والدول العربية.

وفي غضون أشهر معدودة، حققت "الأعمال الثمانية المشتركة الرئيسية" مكاسب مبكرة مهمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد والتجارة، والطاقة.

وخلال الاجتماع الوزاري، وقعت الصين والدول العربية وثائق تعاون مثل إعلان بكين وخطة تنفيذ عمل منتدى التعاون الصيني ـ العربي من عام 2024 إلى 2026، والتي تضمنت مراجعة للتوافق المهم والتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التعاون بين الصين والدول العربية منذ القمة الصينية ـ العربية الأولى، وكذلك خطة الصين والدول العربية لتعزيز بناء آلية المنتدى في العامين المقبلين.

وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن الرئيس شي جين بينج، حضر حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني - العربي يوم 30 مايو الجاري وألقى كلمة رئيسية، أعرب خلالها عن استعداده لمواصلة تعزيز التنمية السريعة للعلاقات الصينية ـ العربية، لافتا إلى أن القمة الصينية ـ العربية الثانية ستعقد في بكين عام 2026.