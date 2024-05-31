شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مسعف وإصابة آخر في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف بالناقورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، باستشهاد مسعف وإصابة آخر في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف بالناقورة بالجنوب اللبناني.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتى خلفت آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.