شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: تلقينا تقارير مروعة من جباليا بشأن قتل أطفال كانوا يحتمون بمدرستنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأونروا تلقيهم تقارير مروعة من جباليا بشأن أطفال قتلوا وجرحوا وهم يحتمون في مدرستهم خلال الأسابيع الماضية، وقالت: الدبابات الإسرائيلية حاصرت خيام النازحين في مدرستنا وأضرمت فيها النيران.

كما تحدثت التقارير عن تدمير مكاتب الأونروا جراء غارات جوية إسرائيلية وجرفها من قبل الجنود الإسرائيليين، وأكثر من 170 مبنى لهم تعرضت للضرر أو التدمير في جميع أنحاء قطاع غزة، مؤكدة أن الهجمات على منشآتهم يجب أن تتوقف وعلى العالم أن يتحرك لمحاسبة مرتكبيها، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.