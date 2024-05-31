شكرا لقرائتكم خبر عن أسيرة إسرائيلية محتجزة بغزة: لا تجعلوا مصيرنا فى يد نتنياهو أنقذونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفصائل الفلسطينية، رسالة صوتية لأسيرة إسرائيلية تطالب فيها حكومة نتنياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.

وقالت في الفيديو: "لا تجعلوا مصيرنا في يد نتنياهو ومجلس الحرب، أنقذونا، الشعب يجب أن يقرر".

ويرفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، إتمام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية، للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.