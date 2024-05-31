الارشيف / اخبار الخليج

الخليج اليوم .. إنقاذ أشخاص من انهيار مبنى في جدة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني - طرق مكة المكرمة جاهزة لموسم الحج الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤

الجيش الأميركي: دمرنا منصتي إطلاق صواريخ حوثية باليمن الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤

"سنواجه التصعيد بالتصعيد".. إعلام حوثي يؤكد مقتل 16 وإصابة 35 بغارات أميركية بريطانية الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤

رئيس الدولة يغادر الصين في ختام زيارة دولة الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤

محرك طائرة تستعد للإقلاع يبتلع شخصاً في أمستردام الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤

اليابان تخطط لإطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤

الحرارة الشديدة تهدد الدماغ البشري.. من الصداع النصفي للسكتات الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤

لماذا غضب الأتراك من وزير الصحة بعد تصريحاته عن السوريين؟ الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤

مورينيو يقترب من تدريب فنربخشة التركي الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤

إنقاذ أشخاص من انهيار مبنى في جدة الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤

إحباط محاولة تهريب 6 ملايين حبة كتاجون في منفذ البطحاء الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤

التطورات الإقليمية والدولية تتصدر لقاءات وزير الخارجية السعودي في بكين الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا