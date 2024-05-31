الخليج اليوم .. إنقاذ أشخاص من انهيار مبنى في جدة

الرياض - كتب موسى القحطاني - طرق مكة المكرمة جاهزة لموسم الحج الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤
الجيش الأميركي: دمرنا منصتي إطلاق صواريخ حوثية باليمن الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤
"سنواجه التصعيد بالتصعيد".. إعلام حوثي يؤكد مقتل 16 وإصابة 35 بغارات أميركية بريطانية الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤
رئيس الدولة يغادر الصين في ختام زيارة دولة الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤
محرك طائرة تستعد للإقلاع يبتلع شخصاً في أمستردام الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤
اليابان تخطط لإطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤
الحرارة الشديدة تهدد الدماغ البشري.. من الصداع النصفي للسكتات الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤
لماذا غضب الأتراك من وزير الصحة بعد تصريحاته عن السوريين؟ الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤
مورينيو يقترب من تدريب فنربخشة التركي الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤
إنقاذ أشخاص من انهيار مبنى في جدة الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤
إحباط محاولة تهريب 6 ملايين حبة كتاجون في منفذ البطحاء الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤
التطورات الإقليمية والدولية تتصدر لقاءات وزير الخارجية السعودي في بكين الجمعة ، ٣١ مايو ٢٠٢٤