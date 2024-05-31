الخليج اليوم .. قطر والسعودية توقعان اتفاقية ضريبية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقعت دولة قطر والمملكة العربية السعودية اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ولاسيما الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.

ووقع الاتفاقية كل من وزير المالية علي بن أحمد الكواري ممثلا للجانب القطري، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ممثلا للجانب السعودي.

وأكد الكواري، على أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال وقال: "ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، في إطار حرص البلدين على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية والعلاقات الاقتصادية".

من جانبه، أكد الجدعان، أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود تعزيز التنسيق التشريعي بين السعودية وقطر بما يسهم في تشجيع التبادل التجاري بين البلدين، وجذب الاستثمارات للمنطقة.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء معاهدات ضريبية بين البلدين من أجل القضاء على كافة حالات الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري وتوسيع فرص الاستثمار لكل من الهيئات الحكومية والأفراد، وفي الوقت نفسه مكافحة التهرب الضريبي ودعم الحياد والتكافؤ في معاملة الأفراد.

المصدر: وسائل إعلام قطرية