الخليج اليوم .. الجيش الأميركي: دمرنا منصتي إطلاق صواريخ حوثية باليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الخميس، أن قواتها نجحت في تدمير منصتي إطلاق صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وذكرت في بيان أن التدمير وقع يوم الثلاثاء.

كما قال البيان إن القوات دمّرت مسيّرتين أطلقهما الحوثيون من مناطق سيطرتهم فوق البحر الأحمر يوم الأربعاء.

وأضاف أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن فوق البحر الأحمر دون إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع خلال كلمة، أن الجماعة اليمنية استهدفت 3 سفن في البحر الأحمر وسفينتين في بحر العرب وواحدة في البحر الأبيض المتوسط، زاعماً أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

كما أوضح أن السفينة في المتوسط طالتها عدة صواريخ مجنحة.

ولفت إلى أن الهجمات طالت السفن موريا، وسيليدي، وألبا، وميرسك هارتفورد مينيرفا أنطونيا.

هجمات على السفن

وتشن جماعة الحوثي هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها.

فمنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي الشهر الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

فيما أعلنت الإدارة البحرية الأميركية أواخر الشهر الماضي (أبريل) أن الحوثيين شنوا أكثر من 50 هجوما على السفن، واستولوا على سفينة وأغرقوا أخرى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

فيما توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على استهداف السفن وتهديد حركة التجارة العالمية.