شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: سنواصل تقديم الخدمات الإسعافية رغم القصف الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني إننا سنواصل تقديم الخدمات الإسعافية للجرحى والمصابين رغم القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن الاحتلال الإسرائيلي دمر مركبتي إسعاف تابعتين للجمعية في جباليا شمال قطاع غزة.

وتابع مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني أن فرق الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى مواقع انتشال الشهداء والمصابين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

