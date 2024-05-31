شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: الدمار طال جميع أنحاء قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إيناس حمدان، إن شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة، "قليلة جدا ولا تكفي احتياجات المواطنين"، مشددة على ضرورة إمداد الوكالة، بجميع المساعدات اللازمة لمواجهة الكارثة الإنسانة في غزة.

وأوضحت إيناس حمدان - في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم /الجمعة/ - أن الدمار طال جميع أنحاء قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، خاصة في مناطق خان يونس وجباليا، بالاضافة الى منشآت اغاثية تابعة للأونرا، وبطييعة الحال هذا يزيد المعاناة ، ويفاقم من الظروف السيئة أصلا في تلك المناطق.

وأشارت إلى أن هناك شبه انهيار للقطاع التجاري في قطاع غزة، ولا يوجد الكثير من الإمدادات الغذائية؛ تلبي احتياجات المواطنين هناك، وإن وجدت تكون بأسعار باهظة ولا يستطيع أحد شرائها، حيث إن معظمهم فقدوا مصدر رزقهم، وهذا سبب آخر يؤكد أهمية فتح المعابر وتدفق المساعدات بشكل كاف ومنتظم حتى نستطيع مواجهة الكارثة التى قد تحدث.

وشددت على ضرورة إيصال المياه النظيفة للنازحين؛ وهذا يتطلب أيضا إدخال كميات كافية من الوقود حتي نستطيع تشغيل محطات التحلية المياه وازالة النافيات وتصليح شبكات الصرف الصحي، خوفا من انتشار الأوبئة و الأمراض في جميع مناطق غزة.

وأضافت أن مناطق مثل خان يونس، مدمرة بشكل كبير، وأيضا في جباليا، كما أن هناك منشآت تضررت بشكل كبير تابعة للأونروا وبالتالى يجب العمل على هذه المناطق وضخ كميات كافية من الامدادات بشكل أو بآخر حيث يتواجد النازحون.

وتابعت: أن "الاونروا" لا تستطيع الاستكمال في تقديم الخدمات الأساسية في قطاع غزة، وما لديها من أموال يكفي فقط حتي نهاية يونيو من العام الجاري، وبالتالي الاستجابة الانسانية على المحك خلال الفترة المقبلة، ولا يمكن التنبؤ بما يحدث في الأسابيع القليلة الماضية.