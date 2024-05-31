شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: المجاعة تطارد الملايين في السودان وسط قتال عنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بيانا أكدوا فيه، إنه لا وقت لنضيعه مع المجاعة التى تطارد الملايين فى السودان وسط قتال عنيف ومنع وصول المساعدات.

وأضافت المنظمة، أن الوقت ينفد بالنسبة لملايين الأشخاص فى السودان الذين يواجهون خطر المجاعة الوشيك، والنازحين من أراضيهم، والذين يعيشون تحت القصف، وانقطعوا عن المساعدة الإنسانية.

ومع دخول الصراع الآن عامه الثانى، يعانى 18 مليون شخص من الجوع الشديد، بما فى ذلك 3.6 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وتقترب المجاعة بسرعة من ملايين الأشخاص فى دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم.

ويستضيف السودان أكبر عدد من النازحين داخلياً فى العالم حيث يبلغ عددهم حوالى 10 ملايين. وفر مليونا شخص آخر إلى البلدان المجاورة.

وتتزايد الهجمات المروعة ضد المدنيين – بما فى ذلك العنف الجنسى – وكذلك المستشفيات والمدارس.

وفى الفاشر، يستعد أكثر من 800 ألف مدنى لهجوم وشيك واسع النطاق، من شأنه أن يطلق العنان لعواقب إنسانية كارثية فى المدينة وفى جميع أنحاء دارفور.

وعلى الرغم من الاحتياجات الهائلة، لا يزال عمال الإغاثة يواجهون عوائق منهجية وحرمانًا متعمدًا من الوصول من قبل أطراف النزاع. وتوقفت التحركات عبر خطوط النزاع إلى أجزاء من الخرطوم ودارفور والجزيرة وكردفان منذ منتصف ديسمبر.

وأوضحت المنظمة، أن إغلاق معبر أدرى الحدودى فى شهر فبراير وهو طريقنا الرئيسى إلى غرب السودان من تشاد ـ يعنى أن المساعدات المحدودة تتدفق إلى دارفور. ويتعرض عمال الإغاثة للقتل والإصابة والمضايقة، ويتم نهب الإمدادات الإنسانية.

لقد بدأ الجوع الشديد يتكشف، وأصبحت آفاق إنتاج الغذاء فى عام 2024 قاتمة. لدينا فرصة تتقلص بسرعة لإيصال البذور إلى المزارعين قبل انتهاء موسم الزراعة الرئيسى وبدء موسم الأمطار. وإذا تحركنا فى الوقت المناسب، فسوف يتمكن الناس ــ وخاصة أولئك الذين يعيشون فى المناطق التى يتعذر الوصول إليها ــ من إنتاج الغذاء محليا وتجنب نقص الغذاء فى الأشهر الستة المقبلة. وبدون اتخاذ إجراءات فورية، سيعانى الناس من الجوع وسيضطرون إلى التنقل بحثًا عن الغذاء والمأوى والحماية.

وأضافت، إنه إذا مُنعنا من تقديم المساعدات بسرعة وعلى نطاق واسع، فسوف يموت المزيد من الناس، وبدون تغيير فورى وكبير، سنواجه سيناريو كابوس: سوف تضرب المجاعة أجزاء كبيرة من البلاد. وسوف يفر المزيد من الناس إلى البلدان المجاورة بحثاً عن القوت والأمان. وسيتعرض المزيد من الأطفال للمرض وسوء التغذية. وستواجه النساء والفتيات، اللاتى يتحملن بالفعل وطأة الصراع، معاناة ومخاطر أكبر.

ولمنع هذه السيناريوهات الأسوأ، نحن، رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، نطلب بشكل عاجل من أطراف النزاع القيام بما يلي:

اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين، بما فى ذلك الامتناع عن توجيه الهجمات ضدهم، والسماح لهم بالمغادرة إلى مناطق أكثر أماناً، وإنهاء العنف الجنسى والعنف القائم على النوع الاجتماعى.

تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر جميع الطرق الممكنة عبر الخطوط والحدود للسماح للمدنيين بتلقى المساعدات الإنسانية.

الوقف الفورى لجميع الأعمال التى تنكر العمل الإنسانى أو تعرقله أو تتدخل فيه أو تسييسه.

تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية.

تهدئة الوضع فى الفاشر واعتماد وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد.

وقف انتهاكات حقوق الإنسان، بما فى ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، ومحاسبة مرتكبيها على جرائمهم.

ويساورنا القلق أيضاً إزاء الدعم المحدود الذى تقدمه الجهات المانحة. وبعد مرور ما يقرب من 5 أشهر من العام - وبعد 6 أسابيع من انعقاد المؤتمر الإنسانى الدولى للسودان وجيرانه فى باريس فى 15 إبريل - تلقينا 16% فقط من مبلغ 2.7 مليار دولار الذى نحتاجه.

ويجب على الجهات المانحة صرف التعهدات التى تعهدت بها فى باريس على وجه السرعة وتسريع التمويل الإضافى للنداء الإنسانى. ومع اقتراب المجاعة فى الأفق، يتعين علينا الآن أن نقدم المزيد من المساعدات المنقذة للحياة، بما فى ذلك البذور للمزارعين قبل انتهاء موسم الزراعة.