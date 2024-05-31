الخليج اليوم .. آخر صور للسعودي المفقود في مصر هتان شطا

ظهرت آخر صور التقطت للسعودي المفقود بمصر، هتان شطا، قبل اختفائه بساعات.

وكشفت الصور التي التقطتها كاميرا مراقبة عن وجود الشاب السعودي، البالغ من العمر 40 عاما، بجوار حافلة نقل ركاب بمنطقة التجمع الخامس قبل أن يختفي ويفقد الاتصال مع أسرته.

واختفى الشاب المفقود يوم 22 أبريل من القاهرة الجديدة، وقبل اختفائه كان يبحث عن شقة جديدة في منطقة 6 أكتوبر للانتقال إليها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات تغيب الشاب والوصول له خاصة بعدما رجحت التحريات عدم تعرضه لأي حادث جنائي.

وتبين أن المواطن السعودي خرج من شقته بمنطقة الرحاب شرق القاهرة تاركا كافة متعلقاته وانقطع الاتصال به، فيما أصدرت الأجهزة الأمنية المصرية تعميما ببيانات المواطن وصورته، وتم إرساله لكافة المحافظات ومديريات الأمن بها للبحث عنه.

وبدأت السلطات البحث في المدن القريبة من منطقة التجمع، كما كثفت البحث في نطاق منطقة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وطالبت المواطنين المصريين بالاتصال برقم الشرطة في حالة العثور عليه.

غموض حول فقد هتان شطا

وتتابع الأجهزة الأمنية خط سير المواطن السعودي منذ آخر نقطه ظهر بها في كاميرات المراقبة حتى يمكن التوصل لخيط يقود لمكان اختفائه.

وكانت السفارة السعودية بالقاهرة قد أعلنت، الخميس، في بيان رسمي أنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن السعودي بالقاهرة، باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، والتي من جانبها شرعت فورا في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها.