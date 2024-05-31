شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون فى قصف لطيران الاحتلال على مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا قرب مفترق الغفري في شارع الجلاء، وسط مدينة غزة.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، إن طيران الاحتلال قصف منزلا قرب مفترق الغفري في شارع الجلاء في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة مواطنين آخرين بجروح.

كما نفذت فى وقت سابق اليوم الجمعة طائرات الاحتلال غارة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.