شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الإيراني علي باقري، التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في قطاع غزة جراء تصعيد الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في مدينة رفح، جنوب القطاع، على وجه الخصوص.



جاء ذلك خلال اتصال تلقاه عطاف، اليوم /الجمعة/ من وزير الخارجية الإيراني المكلف بالشؤون الخارجية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.



وأوضح البيان أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول سبل وآفاق تكثيف الضغوط الدبلوماسية لتعبئة المجتمع الدولي بغية مؤازرة الشعب الفلسطيني وحمل المحتل الاسرائيلي على وقف عدوانه.



وأضاف البيان أن الوزيرين تطرقا - أيضا - إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة، واتفقا على التحضير الأمثل لها تعزيزا لعلاقات التعاون بين البلدين والشعبين.