شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد لبنانيين جراء قصف إسرائيلى.. و"حزب الله" يضرب مواقع عسكرية إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الاشتباكات بين "حزب الله" وإسرائيل، اليوم /الجمعة/، وأسفرت غارات جوية لجيش الاحتلال على الجنوب اللبناني عن استشهاد لبنانيين، فيما نفذ "حزب الله" هجمات بمُسيرات وصواريخ، على بلدات ومواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في الجليل والجولان.



وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيّرة معادية (إسرائيلية)، استهدفت سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية في بلدة الناقورة؛ ما أسفر عن استشهاد مُسعف.



واستهدفت مُسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة يارون جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط شهيد، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدات الضهيرة وراشيا الفخار وعلما الشعب في جنوب لبنان.



وقال حزب الله - في بيانات مُنفصلة - إنه استهداف ثكنة برانيت ‌‏(مقر الفرقة 91) الإسرائيلية بصواريخ بركان الثقيلة وإصابتها إصابة مباشرة؛ ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها، كما استهدف موقع "البغدادي" بالصواريخ ذاتها.



ودوت صفارات الإنذار في الجولان، وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي - بعد ذلك - انفجار مُسيرتين لحزب الله عند الحدود الشمالية، بعد تسللهما من جنوب لبنان، كما دوت الصافرات في عدة بلدات ومدن بالجليل، وأعلن جيش الاحتلال اعتراض مُسيّرة في منطقة عكا، وسقطت قذائف في عدة بلدات بالجليل الغربي.



وقال حزب الله إن "مُسيرات انقضاضيّة"، استهدفت منصات القبة ‏الحديدية في مربض الزاعورة وأطقمها، وأماكن استقرارهم وعملهم، وأصابت أهدافها بدقة؛ مما أدى ‏إلى تضررها واشتعال النيران فيها. ‏



وقال الحزب إنه استهدف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في "شوميرا"، كما استهدف موقع (‏معيان باروخ) بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعيّة، واستهدف كذلك بلدات إسرائيلية أخرى بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".